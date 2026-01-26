Россиянам после отмены круиза в Новую Зеландию предложили альтернативу

Россиянам, которые не смогли отправиться из Сиднея в круиз Royal Caribbean по Новой Зеландии из-за поломки судна, предложили альтернативу. Подробнее о произошедшем редакции TourDom.ru сообщили в туроператоре CruClub.

Несмотря на предыдущие заявления туристов, никаких временных ограничений на нахождение в Австралии, куда они уже прилетели, нет. А вот посетить Новую Зеландию теперь они действительно не смогут:

«Под этот круиз оформляется полноценная австралийская годовая виза. А для посещения Новой Зеландии делается отдельное разрешение, которое действует, только если турист прибывает на корабле. Поскольку обычную визу в короткие сроки не получить, мы, помимо мер со стороны Royal Caribbean, предложили клиентам несколько альтернатив в те же сроки с турами по Австралии», – рассказал основатель CruClub Михаил Алексеев.

Собеседник редакции заверил, что компания находится в контакте с туристами и старается отвечать оперативно на все обращения, несмотря на разницу во времени. Кроме того, на месте находятся два представителя российского туроператора: «Мы понимаем, что туристы ждали это событие, и мы много сил потратили на планирование этото круиза. Но ничего не поделаешь – это техника».

Также в CruClub уточнили, что в Royal Caribbean, помимо возврата стоимости и 25-процентной скидки на следующий круиз, предложили туристам компенсацию дополнительных расходов. Они готовы предоставить сумму в 400 долларов на обратные билеты, оплатить проживание двух суток в отеле стоимостью до 250 долларов в сутки и еще 100 долларов на текущие расходы.