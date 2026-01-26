В США поставили рекорд по отменам рейсов со времен пандемии

Порядка 20 тыс. рейсов отменено в США за последние 2 дня. Еще 11 тыс. задержано. Причиной стала масштабная снежная буря, которая накрыла многие штаты. Такие данные приводит портал FlightAware.

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что коллапс в авиаотрасли по масштабам может сравниться только с началом пандемии коронавируса. Он также указал на системные кадровые проблемы, включая нехватку диспетчеров, пилотов и сотрудников аэропортов, что усугубляет ситуацию.

Отмены и задержки затронули всех крупнейших перевозчиков, таких как Delta Air Lines, JetBlue Airways, United Airlines и American Airlines. Министр призвал граждан по возможности отказаться от необязательных путешествий и ответственно выбирать авиакомпании, особенно в условиях роста цен на билеты при массовых отменах.

Последствия непогоды носят комплексный характер. По данным мониторингового ресурса Power Outage, перебои с электроснабжением затронули свыше 900 тыс. домохозяйств. В результате инцидентов, связанных с разгулом стихии, погибли как минимум семь человек.