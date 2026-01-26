Страны БРИКС могут запустить единую платежную систему для туристов

Страны БРИКС изучают возможность объединения цифровых валют своих центральных банков. Цель инициативы – формирование общей платежной платформы для стимулирования туристических потоков и торгового взаимодействия. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

Данный проект рассматривается как часть долгосрочных усилий по выстраиванию альтернативной финансовой инфраструктуры. Первый практический шаг был предложен Резервным банком Индии в январе: связать пилотные цифровые валюты ЦБ для упрощения трансграничных расчетов в сфере туризма и торговли. Ожидается, что эта инициатива войдет в официальную повестку саммита БРИКС в 2026 году, который пройдет на индийской территории.

В случае одобрения всеми участниками это станет первой официальной попыткой блока создать единую технологическую платформу для цифровых валют. Тем самым фокус смещается с многолетних дискуссий о единой наднациональной валюте к практическому формированию общей транзакционной системы, получившей рабочее название Brics Pay.

Конечная цель проекта – объединить не только цифровые валюты, но и национальные платежные системы стран-участниц. Это позволит осуществлять прямые расчеты между контрагентами, минуя долларовые клиринговые центры и западные системы, такие как SWIFT.

Однако, как отмечает издание, проект пока находится на ранней стадии проработки. Ни одно из крупных государств БРИКС не завершило полноценный запуск цифровой валюты ЦБ и ограничилось пилотными испытаниями. Остаются нерешенными ключевые вопросы технической совместимости различных платформ, а также нормативного регулирования, включая доступ к данным.

Напомним, что в настоящее время БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, а также Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопию, присоединившихся в 2024 году. В 2025-м в блок официально вошла Индонезия, что расширяет потенциальное поле применения новой платежной системы.