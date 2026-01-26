Российские туристы остались без виз в Сиднее из-за отмены круиза

Royal Caribbean отменила круиз Австралия – Новая Зеландия за 3 дня до отправления судна. Выйти из порта в плавание корабль должен был 27 января. Учитывая долгий сложный маршрут на Зеленый континент из России, многих наших туристов известие застало уже на месте либо на пересадке в пути. О проблеме в редакцию TourDom.ru сообщили турагенты.

© tourdom.ru

«Наши туристы уже прилетели в страну по транзитному документу, который разрешает находиться 72 часа», – рассказал собеседник редакции.

Как объяснили в круизной компании, во время последнего рейса на лайнере Anthem of the Seas возникла техническая проблема:

«К сожалению, мы не сможем завершить необходимый ремонт к нашему круизу 27 января. В связи с этим мы отменяем наш круиз на лайнере Anthem of the Seas. Мы искренне сожалеем об этой досадной новости», – получили туристы официальные сообщения.

Клиентам пообещали вернуть полную стоимость тура в течение 14 рабочих дней. В качестве компенсации также предлагается 25%-ный ваучер на любой будущий круиз в течение ближайшего года.

Как утверждают пассажиры, которые возвращались в Сидней на лайнере Anthem of the Seas в момент поломки, судно остановилось во время своего плавания прямо в океане. По их версии, что-то произошло с одной из силовых установок судна, так как скорость сильно упала:

«Мы еле-еле добираемся до Сиднея из-за поломки винта. Мы должны были быть там в 06:30, а прибыли после 16:30».

Редакция отправила запрос российским круизным операторам.

