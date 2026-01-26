В США задержали двух туристок из России

В США арестовали двух туристок из России, которые в поисках McDonald's приехали к военной базе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Shot, две подруги из Самары путешествовали по США на машине. Во время поездки по трассе в Сан-Диего они решили найти ближайший McDonald's. Навигатор построил самый короткий маршрут до ресторана, путешественницы свернули с дороги и, прибыв в пункт назначения, оказались на военной базе морской пехоты Camp Pendleton. До McDonald's оставалось пять километров.

Женщины оказались возле стоянки боевой техники, где их сразу же задержали военные. Россиянок арестовали, а их машину забрали на штрафстоянку.

По информации Shot, туристки около трех суток находятся под стражей. Их друзья собирают деньги, чтобы нанять юристов.

Живущие в США россияне рассказали Telegram-каналу, что оказаться на базе Camp Pendleton по ошибке - реально. По их словам, туристы регулярно «сворачивают не туда» из-за навигатора и попадают к военным, так как пропускной пункт находится дальше, чем въезд на базу.

В июне 2025 года сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) арестовали россиянку на базе корпуса морской пехоты США на Гавайях. Женщину задержали на контрольно-пропускном пункте в южной части базы. По версии ICE, она прибыла в страну в 2023 году через пункт въезда в Сан-Диего, штат Калифорния.