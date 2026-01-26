«Уральские авиалинии» увеличат частоту полетов из Екатеринбурга в Пекин

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о значительном увеличении частоты полетов между Екатеринбургом и Пекином. Согласно официальному заявлению перевозчика, количество рейсов по этому направлению будет поэтапно увеличено до 6 в неделю.

Первое расширение расписания запланировано на 21 февраля, когда начнет выполняться субботний рейс из Екатеринбурга с обратным вылетом из Пекина в воскресенье. Далее, с 2 апреля, добавится еще один еженедельный по четвергам из уральской столицы с возвращением из Китая в пятницу.

В результате такой поэтапной экспансии к концу летнего сезона у пассажиров появится возможность летать в Пекин напрямую каждый день, кроме вторника. Все полеты обслуживаются новым столичным аэропортом Дасин. Билеты уже поступили в продажу: минимальная стоимость перелета в один конец начинается от 30 тыс. руб., а туда-обратно – от 55 тыс. руб.

В пресс-службе авиакомпании пояснили, что данное решение связано со стабильным ростом пассажиропотока на направлении. Ключевым фактором повышенного спроса стало введение безвизового режима между Россией и Китаем, который в настоящее время действует для граждан обеих стран.