Путешественница рассказала, какая немецкая еда шокирует русских

Автор канала «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» несколько раз была в Германии и убедилась: блюда, которые немцы обожают, русским обычно не нравятся. Что хорошо для немца, для нас не всегда приемлемо, и еда — наглядный пример.

© ГлагоL

В любом немецком супермаркете можно купить готовый салат с холодными макаронами. На вид он напоминает майонезную массу с колбасой или сосисками и овощами, иногда добавляют фрукты — очень странное сочетание. У нас так не делают: макароны едят горячими, как гарнир, а салаты готовят сами.

Если не хочется варить суп, можно купить готовый — в пакете. Внешне неаппетитно, и у автора не возникло желания пробовать. Но немцы берут его с удовольствием, и стоит это недешево. Для нас это странно — проще сварить самим.

Слабосоленая селедка в Германии отличается от нашей: ее замачивают в уксусе, вкус рыбы почти не чувствуется. Немцы едят такую рыбу почти каждый день, а у нас это не популярно.

На праздниках в Германии подают закуску из хлеба с сырым фаршем, она считается главной на свадьбах. Автор сначала не поверила, но это правда. В России гости такое есть не будут — ни на празднике, ни дома.

Картофель в России — привычный гарнир: вареный, жареный, в пюре. Немцы же обожают картофельный салат с уксусом, даже покупают его в супермаркете. Автор однажды попробовала вареный картофель в вакууме, мама ее пристыдила: «Ты что, сама не можешь сварить?» За 250 грамм картофельного салата немцы готовы платить почти 200 рублей. Даже со своей щедростью автор бы такое не стала есть.

«ГлагоL» рассказывал, какой блюдо шокирует иностранцев — привычная нам окрошка. Для них сочетание мяса, овощей, сметаны и хлебного кваса в холодном супе кажется странным и непривычным, особенно на фоне восприятия кваса как перебродившего напитка.