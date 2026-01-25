Номер с видом на Землю: как будет устроен первый лунный отель

Американская компания GRU Space бросила вызов реальности, анонсировав первый в мире отель на Луне. Как он будет устроен, выясняла «Вечерняя Москва».

Первых постояльцев — самых состоятельных и отважных — могут принять уже в 2032 году. Цена вопроса столь же космическая, как и локация: туристам предлагают внести депозит в размере до 77 миллионов 830 тысяч рублей. Целевая аудитория — ветераны частных космических полетов и те, кто ищет уникальные впечатления, к примеру, пары, для которых медовый месяц на Земле звучит слишком тривиально.

Но как построить здание там, где нет ни воздуха, ни привычных стройматериалов? Вместо того чтобы везти в космос тонны бетона и металла с Земли, компания планирует использовать «местные ресурсы». Специальные роботы-строители будут добывать и перерабатывать лунный грунт — реголит — в сверхпрочные строительные блоки прямо на месте. Из них, как из гигантского конструктора, соберут герметичные модули, способные защитить гостей от убийственной радиации, чудовищных перепадов температур и постоянной «бомбардировки» микрометеоритами.

Начальник отдела популяризации науки МИФИ, футуролог Константин Фрумкин уверен: этот проект — новая итерация прогнозов середины 20 века, например, футуролога Артура Кларка, предрекавшего орбитальные отели к началу 2000-х.

Как видим, их до сих пор нет, что уже указывает на высокую степень нереалистичности планов, — подчеркивает эксперт в беседе с «Вечерней Москвой». — Мы не смогли создать даже относительно простую орбитальную гостиницу, а здесь речь идет о еще более сложной задаче — строительстве на Луне.

Срок до 2032 года, по его словам, явно недостаточен для решения массива неразработанных технологических и производственных проблем. Стационарных проектов для проживания людей на Луне сегодня не существует, и только их проектирование и испытания займут многие годы.

Технически отправить одного-двух туристов в герметичном модуле на неделю, повторив схему полетов «Аполлона», можно. Но подготовить даже такую миссию к 2032 году невозможно. Реалистичные сроки для подобных экспериментов — ближе к 2040 году, — объясняет эксперт.

Вероятен иной сценарий: лунный отель может появиться в качестве научно-технологической станции, создаваемой для отработки экспериментов или как перевалочный пункт для дальних миссий. В таком комплексе пара гостиничных комнат будет выглядеть логичным дополнением. Но это вопрос отдаленного будущего, а не 2032 года.

Данила Медведев, ведущий российский футуролог: