Туры в Японию упали в цене, но есть нюанс

Резкое снижение потока китайских туристов в Японию из-за обострения конфликта двух стран привело к падению цен на туры, которые бронируют европейские путешественники, пишет Euronews. После того как правительство КНР рекомендовало своим гражданам не ездить в Страну восходящего солнца, а авиакомпания Air China отменила более 30 рейсов на этом направлении, число туристов из Китая сократилось почти в 1,5 раза. К тому же упал курс японской иены. В результате цены на авиабилеты, отели и туры снизились на 10–20% по сравнению с 2025 годом, рассказал основатель Tourist Japan Бена Джулиус. Больше всего это отразилось на таких популярных городах, как Киото и Осака. Такого же мнения и генеральный менеджер Intrepid Кенни Ониши. Она отметила снижение в 2026 году стоимости туров из Великобритании.

Совсем иная ситуация в России. Спрос на поездки Японию в этом году превышает предложение. Например, на конец марта – начало апреля, когда в Японии проходит праздник цветения сакуры, отели забронированы уже на 80%, и это влияет на стоимость гостиниц, рассказала TourDom.ru, генеральный директор туроператора «Акари Тур» Юлия Баринова.

«Было много разговоров о том, что в Японии снизится цена отелей после того, как обострился конфликт между Японией и Китаем. Но в реальности стоимость бронирований сейчас по сравнению с октябрем-ноябрем прошлого года выросла на 20%», – пояснила Баринова.

Например, в марте цена экскурсионного тура на 8 ночей из Москвы с посещением Токио, Киото, Осаки начинается от 300 тыс. руб. на человека.

Как писал ранее TourDom.ru, европейские страны в 2026 году далеко отстали от России по темпам роста турпотока в Японию. Количество российских туристов на этом направлении удвоилось, а ближайшие конкуренты – Испания и Италия – улучшили свои показатели всего на 34–35%.