Как съездить в Индию и не заболеть смертоносным вирусом

Роспотребнадзор предупредил туристов о смертельно опасном вирусе Нипах, который был зафиксирован в индийском штате Западная Бенгалия.

Случаев завоза вируса на территорию России не зарегистрировано: «Ведомство контролирует ситуацию и располагает необходимыми тест-системами для диагностики». В частности, в пунктах пропуска действует система для выявления лиц с признаками инфекций.

«Планируя поездку в регионы Юго-Восточной Азии, включая Индию, следите за официальной информацией, соблюдайте меры профилактики», – предупредили в Роспотребнадзоре.

Что касается профилактики, то туристам рекомендуется избегать контакта с животными, тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептические средства, мыть фрукты и овощи перед употреблением, избегать употребления воды из непроверенных источников.

Нипах (NiV) – крайне опасный вирус с летальностью в некоторых случаях до 80%. Специфической вакцины не существует. Инфекция передается человеку от животных (летучих мышей, свиней), через загрязненные фрукты. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о его пандемическом потенциале. На данный момент подтверждено 5 случаев заражения среди медработников, двое находятся в критическом состоянии. Индийские власти ввели локальный карантин в районе Калькутты.

Ранее мы написали, что из-за распространения вируса Нипах в аэропорту Пхукета усилили контроль за туристами, прилетающими из Индии.