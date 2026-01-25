Три ланкийские столицы: гид по городам Шри-Ланки от опытного путешественника

Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.stor:

«Город контрастов», «остров контрастов» — когда я встречаю этот штамп, предпочитаю поскорее закрыть статью и найти что-то более ёмкое, полезное и содержательное. Но, заходя на посадку в аэропорту Коломбо, я поймал себя на мысли, что никак не могу выбросить этот стереотип из головы — слишком уж чужеродными казались стеклянные небоскрёбы на фоне бесконечных зелёных джунглей. Тогда я не знал, что в течение ближайших двух недель буду встречать разного рода «контрасты» повсюду. И в конце концов признаю, что Шри-Ланка — действительно очень разный остров, не укладывающийся в привычные туристические рамки. Расскажу о том, чем меня покорила эта страна. И начну с её трёх столиц — современной, неформальной и древней».

Коломбо: радость неожиданных встреч

Путешествие по Шри-Ланке чаще всего стартует в Коломбо. Это не тот город, ради которого стоит пролететь полмира. Но он служит своеобразной «точкой входа» на остров и местом, где ты впервые соприкасаешься с культурой и колоритом Шри-Ланки.

Чтобы сформировать впечатление о Коломбо, хватит одного дня. Правда, день этот будет насыщенным и малопредсказуемым. Я начал его с того, что скачал местный агрегатор такси – всё как у нас, но с тук-туками и байками вместо «грант» и «приор». Через пару минут за мной приехал колоритный немолодой байкер – и путешествие началось.

Никакого маршрута у нас не было: я просто доверился водителю, ну а он внезапно оказался экспертом по Коломбо. Мы заехали на набережную Галле Фейс, к ступе Самбодхи Чайтия и в буддийский храм Сима Малакач, стоящий на водах озера Бейра. Посмотрели на колониальное здание старого парламента, небоскрёбы Всемирного торгового центра и почти стихийные жилые районы.

Я вслух удивлялся такому пёстрому соседству эпох, религий и традиций, а гид, казалось, просто наслаждался внезапной поездкой по городу – и подсказывал самые удачные ракурсы съёмки. Распрощались мы почти друзьями, предварительно долго и громко поторговавшись о цене – на Шри-Ланке это почти традиция.

Сигирия: скала отчаяния и страха

Задолго до основания Коломбо центром острова стала Сигирия – или Львиная скала, возвышающаяся почти на 370 м над уровнем моря. Говорят, если долго смотреть на Сигирию на рассвете, можно почувствовать чужой страх. Дело в том, что её история началась с семейной трагедии. В V веке островом правил король Дхатусена. Его старший сын, Кашьяпа, был рождён от наложницы, и у него не было законных прав на престол.

Истинным наследником считался младший брат, Могаллана. Страх потерять власть толкнул Кашьяпу на жуткий шаг: он убил собственного отца, а брата вынудил бежать из страны. Но вместе с короной новый король обрёл и постоянное чувство страха – страха мести. Опасаясь справедливого возмездия, Кашьяпа перенёс столицу на вершину Сигирии, превратив скалу в неприступную крепость и окружив рвами с крокодилами.

Подъём на вершину и сегодня заставляет почувствовать, насколько неприступным было это место. Сначала дорога проходит сквозь джунгли, затем – по крутым ступеням, а под конец – по узкой металлической лестнице, висящей прямо на скале. По пути открывается одна из главных тайн Сигирии – галерея фресок с обнажённым девушками, предположительными наложницами Кашьяпы. Ну а тот, кому покорится вершина, вознаграждается фантастическим видом на руины дворца и бескрайние джунгли, оставшиеся далеко внизу.

Но как бы прекрасна ни была панорама, ты почти физически чувствуешь, что вдохновлена Сигирия не красотой, а страхом. И потому для меня она осталась, наверное, самым «сильным» местом Шри-Ланки – сложным, загадочным и невероятно притягательным.

Канди: столица буддизма

После Сигирии, подарившей мне одновременно чувства тревоги и усталости, хотелось только одного – спокойствия. За ним я отправился в Канди – небольшой колониальный городок, который уютно устроился вокруг зеркального озера в объятиях гор.

Канди известен как точка притяжения всего буддийского мира – на берегу того самого озера находится Храм Священного Зуба Будды, одна из главных ланкийских святынь. Долгое время именно город, в котором находится реликвия, считался столицей королевства. И под конец XVI века этой чести был удостоен Канди.

Ну а какая же столица без статусного ботанического сада? Вот и в Канди он есть – Перадения. Место это впечатляет даже по меркам Шри-Ланки, где с природными достопримечательностями всё в полном порядке. В Перадении собрано более 4000 растений со всего мира, разбиты сад специй, бамбуковые рощи и невероятные собрания орхидей. А всех, в ком опознают россиянина, обязательно провожают к знаменитой аллее мемориальных деревьев – посмотреть на растения, посаженные Николаем II и Юрием Гагариным.

В Перадении я нашёл то, что искал – гармонию и спокойствия. И, немного переведя дух, отправился в место с совсем другой атмосферой. Но об этом – уже в следующей части.