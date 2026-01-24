Популярный пятизвездочный отель в Турции может закрыться

Турагентов, продающих туры в Турцию, взволновали слухи о закрытии Bergiz Hotels & Resort 5* в Кемере. Тему активно обсуждают участники закрытого чата для профессионалов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0».

У многих агентств были забронированы туры на летний сезон – 2026 в эту гостиницу, которая пользовалась популярностью у туристов.

«Отель с неплохим сервисом и питанием, привлекателен по соотношению цены и качества», – отмечает директор турагентства, участник «Редколлегии ТурДома В2В» Оксана Антохина.

По ее словам, при бронировании в ноябре – январе цены были сравнительно невысокими:

«Другие качественные варианты стоили заметно дороже».

«Первоначально информация о возможном закрытии объекта появилась в канале муниципалитета Кемера в запрещенной соцсети. На фотографиях видно, что мини-клуб, кофейня и бары на территории разрушены», – рассказала турагент Вероника Столяр.

Представитель самой гостиницы сначала опроверг эти данные.

«Мы планируем небольшие изменения в инфраструктуре», – заверил он турагентов.

Однако позже другой сотрудник подтвердил информацию о закрытии в переписке с партнером:

«К сожалению, в 2026 году отель не будет принимать гостей, запланирована глобальная реновация для повышения качества сервиса».

В пользу версии о закрытии говорит и то, что Bergiz исчез из поисковой выдачи туркомпаний. Как убедился корреспондент «ТурДома», забронировать тур или проживание через крупных туроператоров уже невозможно. На сайте одного из них указано, что отель временно недоступен.

«Нам уже предложили выбирать на замену другую гостиницу», – поделился один из турагентов.

Редакция направила запрос в Bergiz Hotels & Resort, но на момент публикации ответ не поступил.