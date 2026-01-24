Из-за смертельного вируса в аэропорту Пхукета усилили меры безопасности
В аэропорту Пхукета усилили контроль за туристами, прилетающими из Индии. Всему виной новые случаи заражения вирусом Нипах. В восточном индийском штате Западная Бенгалия уже выявлено 5 случаев заражения этим вирусом. Около 100 человек находятся на карантине.
Их главная задача выявить потенциальных зараженных. Первые симптомы могут быть похожими на грипп, однако медики подчеркивают, что Нипах не передается воздушно-капельным путем, как COVID-19. Аэропорт находится на связи с больницами на Пхукете и в провинции Пхангнга, чтобы выяснить, обращался ли кто-либо из индийских пассажиров за медицинской помощью.
В Пхукет ежедневно прибывает порядка 10 прямых рейсов из Индии. Это как самолеты из столицы Дели, так и других городов – Калькуты, Мумбаи, Бангалор. В основном перевозки осуществляются среднемагистральными бортами – Airbus A320/A321 и Boeing 737. Отдыхающих из этой страны на курорте немало. Турпоток из Индии входит в топ-4 Королевства, уступая только России, Китаю и Малайзии.
Медики напоминают, что вирус Нипах (NiV) представляет собой патоген, который разносится летучими мышами из семейства крылановых. Он способен передаваться от животных к людям и вызывать тяжелые формы энцефалита и респираторных инфекций, уровень летальности которых в некоторых случаях достигает 80%. Вспышки вируса Нипах ежегодно происходят в разных регионах Южной и Юго-Восточной Азии с большим числом смертей.
Ранее TourDom.ru писал, что туристов на Кубе напугали очагом вируса чикунгуньи и денге.