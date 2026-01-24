Из-за смертельного вируса в аэропорту Пхукета усилили меры безопасности

В аэропорту Пхукета усилили контроль за туристами, прилетающими из Индии. Всему виной новые случаи заражения вирусом Нипах. В восточном индийском штате Западная Бенгалия уже выявлено 5 случаев заражения этим вирусом. Около 100 человек находятся на карантине.

© globallookpress

Их главная задача выявить потенциальных зараженных. Первые симптомы могут быть похожими на грипп, однако медики подчеркивают, что Нипах не передается воздушно-капельным путем, как COVID-19. Аэропорт находится на связи с больницами на Пхукете и в провинции Пхангнга, чтобы выяснить, обращался ли кто-либо из индийских пассажиров за медицинской помощью.

В Пхукет ежедневно прибывает порядка 10 прямых рейсов из Индии. Это как самолеты из столицы Дели, так и других городов – Калькуты, Мумбаи, Бангалор. В основном перевозки осуществляются среднемагистральными бортами – Airbus A320/A321 и Boeing 737. Отдыхающих из этой страны на курорте немало. Турпоток из Индии входит в топ-4 Королевства, уступая только России, Китаю и Малайзии.

Медики напоминают, что вирус Нипах (NiV) представляет собой патоген, который разносится летучими мышами из семейства крылановых. Он способен передаваться от животных к людям и вызывать тяжелые формы энцефалита и респираторных инфекций, уровень летальности которых в некоторых случаях достигает 80%. Вспышки вируса Нипах ежегодно происходят в разных регионах Южной и Юго-Восточной Азии с большим числом смертей.

