Назван самый дорогой и самый бюджетный тур в 2025 году

Путешествие на Мальдивы из Москвы стало самым дорогим туром 2025 года, а самой бюджетной стала поездка из Минеральных Вод в Сочи. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на интернет-магазин туров Travelata.

Тур на Мальдивы стоимостью 4,4 млн рублей заказали пара взрослых с двумя детьми. Отдыхающие остановились в пятизвездочном отеле с системой питания «все включено» на 12 ночей.

Самый бюджетный тур обошелся двоим отдыхающим в 4700 рублей. Они провели три ночи в трехзвездочном отеле без питания.

Наиболее популярными направлениями в 2025 году стали Таиланд, ОАЭ, Египет, Турция и Россия, добавили в интернет-магазине.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ОАЭ заняли первое место по продажам туров на весну у путешественников из России, однако Египет может навязать им конкуренцию.