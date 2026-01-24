Определено самое популярное зарубежное направление весной у россиян

ОАЭ заняли первое место по продажам туров на весну у путешественников из России, однако Египет может навязать им конкуренцию. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян в интервью РИА Новости.

© Unsplash

Он отметил, что средняя глубина бронирования путешествий сегодня достигает порядка двух месяцев. В марте в ОАЭ уже достаточно тепло, но не жарко, а море еще не горячее. Напрямую в ОАЭ попасть можно из полутора десятков российских городов.

Пик спроса на туры в Египет также приходится на весну. Из многих городов активно летают прямые рейсы на Красное море, а направление активно восстанавливается.

Турция также входит в число популярных направлений, однако высокий сезон здесь начнется лишь в конце апреля.

«Весной здесь уже очень теплая погода, которая позволит погреться на солнце и погулять по достопримечательностям», — добавил Мурадян.

Высокий спрос также ожидается в Юго-Восточную Азию: в поставивший рекорд по турпортоку из России в прошлом году Таиланд (главным образом в Пхукет) и Вьетнам (в первую очередь на остров Фукуок).

