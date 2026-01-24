«Зашла за носками, а там крокодилы». Турист рассказал о магазинах в США

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и описала местный магазин для охоты и рыбалки фразой «зашла за носками, а там крокодилы». Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, магазин Bass Pro Shops — это аттракцион, музей и «Диснейленд для взрослых». В центре расположен огромный аквариум, где плавают сомы «размером с собаку», черепахи, «которые видели еще Рузвельта», а иногда — настоящие крокодилы.

«Ты выбираешь термос, а рядом лежит рептилия, которая пережила динозавров. И это никого не смущает. Американцы ходят мимо с детьми, едят попкорн, и такие: "О, смотри, аллигатор". У меня в этот момент мозг делает перезагрузку», — поиронизировала Ершова.

Россиянка добавила, что внутри магазина повсюду размещены декорации: скалы, водопады, деревья, лодки под потолком и чучела животных. Она сделала вывод, что в США охота и рыбалка — это культура, семейный досуг и выходные с детьми, природой и нормальной инфраструктурой.

«Я стою среди всего этого великолепия и думаю: а у нас как? У нас магазин "Охота и рыбалка" — это обычно темная каморка на цокольном этаже с продавцом, который ненавидит людей, запах резины и ощущение, что ты ему уже должен. А тут — праздник. Тут хочется даже не ловить рыбу, а просто жить красиво», — констатировала автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала туалеты у дорог в США словами «это что сейчас было?» Соотечественница призналась, что у нее случился культурный шок при виде обычной придорожной уборной в этой стране.