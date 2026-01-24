Как обстановка в Иране меняет маршруты рейсов в Дубай

По состоянию на 24 января обстановка в Иране остается напряженной. Существует риск закрытия воздушного пространства страны. Редакция TourDom.ru выяснила, как в этом случае могут измениться маршруты рейсов.

При закрытии неба над Ираном российским и зарубежным авиакомпаниям, летающим из городов РФ в Дубай и другие страны Ближнего Востока, придется облетать его территорию. Это приведет к удлинению траекторий, увеличению времени в пути и возможным корректировкам расписания.

Подобные изменения уже происходили в июне 2025 года во время ирано-израильского конфликта, когда Иран закрывал небо. Тогда «Аэрофлот» прокладывал маршруты в Дубай, Абу-Даби, Доху и на Мальдивы через Пакистан. Некоторые рейсы нацперевозчика в ОАЭ и Катар на среднемагистральных самолетах выполнялись с дополнительной посадкой в Самаре для дозаправки, что увеличивало время полета в среднем на 1–2 часа.

Облетали Иран и зарубежные перевозчики, такие как flydubai. В то же время другая арабская авиакомпания, Air Arabia, не имеющая парка дальнемагистральных самолетов, приостанавливала полеты из ОАЭ в несколько российских городов, в частности, в Москву, Казань, Самару и Уфу. Удлиненные маршруты становились для нее нерентабельными.

Иностранные авиакомпании, выполняющие рейсы из России в ОАЭ, вполне могут получить разрешение и на полеты через Европу. Это показал опыт ограничений в ночь на 15 января. По данным сервиса Flightradar24, лайнеры арабской flydubai возили пассажиров из Москвы в Дубай через страны Прибалтики, Польшу, Словакию и Болгарию. Время в полете при этом увеличилось примерно на час.

Сейчас небо над Ираном открыто. Однако ряд иностранных перевозчиков, оценивая высокие военно-политические риски, принимают превентивные меры. В частности, Air France и KLM с 24 января приостановили полеты над Ираном, а также над Ираком и Израилем, что повлияло на продолжительность рейсов.