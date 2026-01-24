Эксперты рассказали, как спланировать посещение пирамид Гизы в Египте

Посещение пирамид Гизы в Египте остается одной из главных туристических целей для путешественников со всего мира. Эти древние сооружения, датируемые около 2580 года до н. э., — единственное из Семи Чудес Древнего мира, сохранившееся до наших дней.

© runews24.ru

Однако опыт туристов показывает, что внутренние помещения пирамид могут разочаровать тех, кто ожидает величественных залов. Недавнее видео, опубликованное туристкой по имени Аиш, демонстрирует трудности подъема по узким и крутым ступеням внутри Великой пирамиды. Она и ее спутники вскоре вернулись, не выдержав тесноты и духоты. В подписи к ролику Аиш предупредила, что посещение внутренних камер не подходит людям с клаустрофобией.

Другие туристы также делились впечатлениями: одна посетительница отметила, что комната внутри пирамиды оказалась «просто пустой гробницей», а журналистка Time Out, ранее посетившая Великую пирамиду, призналась, что хотя это было «одно из самых волшебных впечатлений», повторять опыт она не стала бы.

Как рассказала женщина, чтобы попасть внутрь Великой пирамиды, посетители поднимаются примерно на 18 метров по внешней стене, затем спускаются по нисходящему коридору. Он делится на две тропы: одна ведет в подземную камеру, другая — к Большой галерее, Камере Царицы и Камере Царя. Еще один турист отметил, что внутреннее пространство здесь ограничено, температура может быть высокой, а проходы — узкими, к чему тоже нужно быть заранее готовым, сообщает издание «Турпром».

Ранее стали известны самые популярные у россиян направления секс-туризма.

Также в АТОР назвали, зачем чаще всего приезжают в Россию иностранные туристы.