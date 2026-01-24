Стало известно, в какие страны поедут отдыхать россияне этой весной

Объединённые Арабские Эмираты лидируют по продажам туров, где в марте устанавливается тёплая погода.

Об этом рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. По его словам, средняя глубина бронирования поездок сейчас составляет около двух месяцев. Эксперт добавил, что на весенние месяцы также приходится пик спроса на туры в Египет.

В числе популярных направлений и Турция, хотя начало высокого сезона придётся только на конец апреля, отметил Мурадян.

В АТОР также ждут высокого спроса на поездки в регионы Юго-Восточной Азии, в первую очередь, Таиланд и самый популярный туристический регион страны Пхукет.