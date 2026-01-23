Москвичам предложили улететь в Турцию за 6000 рублей

В системах бронирования появились недорогие билеты в Турцию – в Анталью и Стамбул – из Москвы.

На популярный турецкий курорт можно улететь, например, всего за 6 тыс. руб. По такой цене «Аэрофлот» предлагает рейсы 30 января с вылетом из Шереметьево в 00:25 или в 14:20. В этот тариф уже включен багаж весом до 23 кг.

Перелет в обе стороны с 30 января по 6 февраля доступен за 15 тыс. руб. у авиакомпании Southwind Airlines, которая также выполняет рейсы из Шереметьево и разрешает бесплатно провозить чемодан до 10 кг.

Билет из Москвы в Стамбул стоит дороже – от 8,5 тыс. в одну сторону. За 7,5 тыс. можно улететь самолетом Southwind 1 или 5 февраля.

Минимальная стоимость путешествия в оба конца составляет 16 тыс. руб. Такую цену можно получить, скомбинировав рейсы разных авиакомпаний: например, 2 февраля улететь в Стамбул на лайнере AJet, а вернуться в Москву 10-го числа самолетом «Победы». Однако в этом случае за багаж придется доплатить около 3 тыс. Похожие варианты доступны и на другие даты февраля.

Из других российских городов поездка в Турцию обойдется существенно дороже. Так, цена билетов из Екатеринбурга в Анталью начинается от 8 тыс. руб. – такой вариант можно найти у Southwind Airlines на 27 января. Наиболее привлекательная стоимость перелета туда и обратно – 19 тыс. – доступна у того же перевозчика с 27 января по 2 февраля.

Тарифы на рейсы из Пулково в Анталью стартуют от 12 тыс. руб. – у турецкой авиакомпании Pegasus на 10 февраля. На другие даты билеты продаются от 15 тыс., а путешествие round trip обойдется туристам из Санкт-Петербурга примерно в 25,5 тыс. руб.