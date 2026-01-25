Отложен рейс на Кубу, где застряли российские туристы

Рейс авиакомпании Conviasa V0 3788 из Санкт-Петербурга в Варадеро, назначенный на 24 января, перенесли на 26 января. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В связи с необходимостью проведения технического обслуживания рейс авиакомпании Conviasa V0 3788, запланированный к вылету из Санкт-Петербурга в Варадеро 24.01.2026 в 22:30, был перенесен на 26.01.2026", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР.

В ассоциации уточнили, что вылет назначен на 16:30.

24 января Российский союз туриндустрии сообщил, что рейс авиакомпании Conviasa с Кубы в Россию, запланированный на 23 января, не был выполнен. В связи с этим ожидающим вылета было продлено проживание в отелях.