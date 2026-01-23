Пользователи Сети нашли на борту самолета отвратительного попутчика

Пассажир самолета авиакомпании United Airlines полез открывать шторку окна попутчика и прослыл в сети идиотом. Об этом рассказал на форуме Reddit сидевший за героем истории путешественник.

© РИА Новости

По словам автора публикации, он летел из Германии в США и разместился возле иллюминатора. Однако расположившийся спереди попутчик постоянно просовывал руку назад и открывал шторку. Несмотря на замечание бортпроводника, он продолжал это делать. На прикрепленном к посту снимке видно, как он в очередной раз вторгается в личное пространство автора.

В комментариях юзеры назвали этого путешественника невоспитанным идиотом и предложили решение для такой проблемы. «Я бы просто чихнул ему на руку», «Смочите палец слюной и поводите по его руке, а когда он на вас посмотрит, оближите губы», — пошутили пользователи.

Ранее пользователи Reddit раскритиковали пассажиров самолетов из-за громкого звука телефона при просмотре видео во время ночных перелетов. Автор поста опубликовала снимок сидящей впереди пассажирки, которая что-то смотрела в телефоне.