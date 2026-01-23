Названы необычные и бюджетные направления для медового месяца

К наиболее доступным направлениям для медового месяца относятся Таиланд и Вьетнам, самым необычным можно назвать ЮАР, сказала НСН Ирина Сетун.

Молодоженам, желающим отправиться в необычный медовый месяц, стоит обратить свое внимание на ЮАР, сказала НСН генеральный директор туроператора «Сатмаркет» (член РСТ) Ирина Сетун.

Медовый месяц все чаще становится для молодоженов не просто путешествием, а персональным ритуалом, в котором важны уединение, комфорт и уникальные впечатления, пишут «Известия». Сетун рассказала, куда можно отправиться в свадебное путешествие.

«Среди нетривиальных направлений для медового месяца можно рассмотреть Южно-Африканскую Республику. Это направление сочетает в себе природу, гастрономию, винные регионы, сафари и океан, что позволяет создать по-настоящему насыщенное и нестандартное свадебное путешествие. К наиболее доступным направлениям относятся Таиланд и Вьетнам. Они предлагают хорошее соотношение цены и качества, развитую туристическую инфраструктуру и разнообразные форматы отдыха», — сказала собеседница НСН.

Он также рассказала о том, какие «уникальные впечатления» чаще всего запрашивают пары, обращающиеся за организацией медового месяца.

«Подготовка к свадьбе — эмоционально и организационно сложный период, поэтому свадебное путешествие для пары становится возможностью отдохнуть и восстановиться, а также создать воспоминания на всю жизнь. Формат поездки во многом зависит от бюджета: для одних идеальным вариантом будет неделя в отеле категории 3 звезды, для других — люксовый частный остров. В любом случае мы относимся к таким поездкам как к особенным, дополняя стандартные туры романтическими ужинами, индивидуальными экскурсиями, повышением категории номера, комплиментами от отеля и более гибким графиком отдыха», — указала Сетун.

По ее словам, Мальдивы активнее всего продвигают себя как «место для медового месяца».

«Мальдивы, конечно, больше остальных направлений претендуют на звание лучшего места для медового месяца. Уединенные виллы, яркие краски океана, высокий уровень персонального сервиса и символические свадебные церемонии на берегу делают это направление одним из самых востребованных среди молодоженов», — отметила эксперт.

Сетун добавила, что стоимость путешествия в некоторые страны может быть ниже, если оно позиционируется как медовый месяц.

«Во многих странах действуют специальные тарифы и бонусы для молодоженов. Например, такие программы широко представлены на Сейшелах и Маврикии, где пары могут получить более выгодные условия размещения и дополнительные привилегии», — указала Сетун.

