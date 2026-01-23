Часть зуба хищной рыбы осталась в руке россиянина после купания в стране Азии

Часть зуба мурены осталась в руке россиянина после купания в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Известно, что россиянин Матвей живет и работает в стране Азии, где часто ходит к морю купаться. Хищная рыба напала на него во время одного из заплывов. Укус был болезненным, но оказался почти незаметен визуально. Из-за этого мужчина сначала решил не обращаться к врачу, но позже все же сделал это после уговоров возлюбленной. В больнице у него в руке нашли часть зуба мурены.

Ему объяснили, что сама хищница не ядовитая, однако на ее резцах содержится трупный яд, что может вызвать быстрое распространение инфекции. В итоге Матвею поставили прививку от столбняка и провели операцию, в настоящее время он чувствует себя хорошо.

Ранее мурена набросилась на отдыхавшего в Египте россиянина. Рыба укусила мужчину за ногу.