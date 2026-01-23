Из расписания Red Wings исчезли рейсы на Пхукет из Москвы, Екатеринбурга и Сочи

Авиакомпания Red Wings сняла рейсы на Пхукет из Москвы, Екатеринбурга и Сочи. Об этом редакции TourDom.ru рассказали турагенты. Судя по данным систем бронирования, на февраль уже нет рейсов этого перевозчика из аэропортов Внуково, Кольцово и Адлера.

© tourdom.ru

Туроператоры предлагают своим клиентам альтернативный перелет на Пхукет из тех же городов на самолетах других авиакомпаний или полный возврат.

В частности, в Екатеринбурге туроператор пересадил туристов на рейсы AZUR air. «Пришлось изменить даты поездки. Хорошо, что новые сроки уложились в отпуска наших клиентов», – отмечает турагент.

«Наши туристы из Санкт-Петербурга должны были вылететь из Москвы 22 февраля, – поделился другой агент. – В середине января нам сообщили об отмене рейса Red Wings. Предложили вариант с “Аэрофлотом” с доплатой 70 тыс. руб. за двоих или полный возврат. Клиенты выбрали аннуляцию тура».

Редакция TourDom.ru направила запрос в авиакомпанию, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее мы писали об отмене рейсов Red Wings в Хамбантоту (Шри-Ланка) из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Уфы. Уведомления о снятии полетных программ турагентства начали получать 19–20 января.