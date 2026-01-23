В Грузии ужесточили правила трудоустройства для российских гидов

Ужесточение правил трудоустройства иностранцев в Грузии затронет и российских гидов. С 1 марта 2026 года им будет запрещено работать без договора с местным работодателем и трудовой визы.

Новые правила вводятся, согласно закону «О нелегальной трудовой миграции», текст которого опубликовало грузинское издание Business Media. Все иностранцы, которые собираются работать в Грузии, будут обязаны оформить визу категории D1. А для этого необходимо заключить договор с грузинской компанией. Разрешения будет выдавать профильное министерство, за работу без документов штрафовать станут и работодателей, и самих работников. Это относится к специалистам любых профессий и затронет в том числе гидов.

Сейчас, чтобы работать на территории Грузии, достаточно зарегистрироваться в специальной электронной базе данных. В результате российские экскурсоводы могут свободно водить группы по местным достопримечательностям, что вызывает недовольство у грузинских коллег. В 2023 году они даже устраивали акцию протеста у здания Национальной администрации туризма. Митингующие жаловались, что иностранцы искажают историю Грузии, и требовали, чтобы право на работу гидом было только у граждан страны, владеющих грузинским языком.