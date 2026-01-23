«Спим на стульях»: туристы застряли в аэропорту Фукуока

Рейс авиакомпании AZUR air из Фукуока в Москву откладывается уже на 11,5 часа. Об этом редакции TourDom.ru рассказали туристы, ожидающие вылета в аэропорту вьетнамского острова.

Согласно расписанию рейс ZF 2602 должен был вылететь в 07:25 по местному времени (01:25 мск). Однако за 6 часов до отправления перевозчик уведомил пассажиров о переносе на 08:00. Люди прошли на посадку, но после полуторачасового ожидания на борту их вернули в терминал.

По словам туристки – подписчицы телеграм-канала «Крыша ТурДома», представителя авиакомпании в аэропорту найти не удалось. «Звонили на горячую линию AZUR air, там заверили, что вылет запланирован на 17:00. Но позже время снова изменили, теперь уже на 19:00», – рассказала она.

«За все часы ожидания в терминале, с 8 утра, нам выдали только бутылку воды или пепси и бургер в упаковке на человека, – говорит россиянка. – Пока люди не возмущаются. Но все очень устали, многие спят прямо на стульях в чистой зоне».

По информации туристки, ее сосед по рейсу получил от своего турагента следующее объяснение: самолет, предположительно, не может пройти контрольную проверку перед вылетом из-за текущих погодных условий на Фукуоке.

Редакция направила запрос в авиакомпанию AZUR air, на момент публикации ответ не поступил.

Согласно данным сервиса Flightradar24, Boeing 767, который должен был выполнить рейс ZF 2602 в Москву, прибыл на остров из Казани. Он приземлился по графику, в 06:03 23 января. Ожидаемое время вылета с Фукуока – 19:00. А по информации онлайн-табло аэропорта Внуково, прибытие борта в Москву ожидается к 01:00 24 января (мск). При этом маршрут планируется с посадкой в Самаре.

Ранее TourDom.ru писал, что Boeing-757 AZUR Air, летевший из Пхукета в Барнаул, подал сигнал бедствия и совершил незапланированную посадку в аэропорту китайского города Ланьчжоу.