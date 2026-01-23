Знаменитый кинорежиссер объяснил, почему переехал в Новую Зеландию

Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон стал гостем подкаста In Depth With Graham Bensinger. В нём постановщик «Титаника» и трилогии «Аватар» объяснил, почему переехал в Новую Зеландию в 2020 году и не планирует возвращаться в США.

Как оказалось, всё дело в пандемии COVID-19, когда жители США массово отказывались вакцинироваться от коронавируса. Кэмерон отметил, что в то же время в Новой Зеландии привилось около 98%, что, по его мнению, говорит о здравомыслии местных жителей.

Где бы ты предпочёл жить? В месте, где верят в науку, где люди в здравом уме, и где люди могут работать вместе ради общей цели, или в месте, где все готовы вцепиться друг другу в глотки, крайне поляризованы, отворачиваются от науки и где наступит хаос, если появится новая пандемия. Я в Новой Зеландии не ради пейзажей, я здесь ради своего рассудка.

Режиссёр также отметил, что в Новой Зеландии он чувствует себя безопасно — здесь ему не нужно читать новости о Дональде Трампе, которые он сравнил со сводками автомобильных аварий. Кроме того, именно в этой стране он провёл последние годы, работая над вторым и третьим «Аватарами».