Российскую туристку с серьезными травмами эвакуируют из Таиланда

Российская туристка, которая получила серьезные травмы и перелом костей таза после столкновения катера и траулера в Андаманском море, будет эвакуирована из Таиланда. Перевозку девушки организует страховая компания «Согласие».

Инцидент, унесший жизнь 18-летней россиянки и потребовавший госпитализации более 20 туристов из РФ, произошел еще 11 января. Одна из пострадавших, застрахованная в «Согласии», получила сочетанные травмы в том числе с переломом костей таза. Первичную медпомощь и стационарное лечение в местной клинике оплатила СК одного из судов.

Основной задачей для специалистов стала организация безопасной транспортировки из-за специфики травмы. Перелом костей таза делает невозможным стандартный перелет в экономклассе, поскольку требует особого положения тела для равномерного распределения нагрузки.

После консультаций с лечащими врачами было принято решение о покупке билета в бизнес-класс, где кресло можно привести почти в горизонтальное положение. Страховая компания полностью компенсирует стоимость перелета, сообщила заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования «Согласия» Людмила Страхова.

После эвакуации в Новосибирск пострадавшая продолжит курс лечения и реабилитации по месту жительства.