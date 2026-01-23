Названы самые популярные среди россиян страны для секс-туризма

Названы две самые популярные страны для секс-туризма у россиян — ими стали государства Азии. Об этом в беседе с aif.ru Алексан Мкртчян.

«Как правило, это Таиланд и Индонезия. Примечательно, что Вьетнама уже нет в этом списке», — заметил он. Отмечается, что секс-туризм обычно предполагает посещение стриптиз-клубов, пользование эскорт-услугами и участие в специализированных турах, организованных с этой целью.

Туристы из других стран для подобного типа отдыха тоже предпочитают Таиланд, а также Кубу, Турцию, Мексику и Вьетнам. В случае с российскими путешественниками список получается уже, подчеркнул Мкртчян.

Ранее стало известно, что в Японии, которую международные СМИ назвали «новой страной секс-туризма», захотели штрафовать мужчин за покупку интимных услуг. С такой инициативой выступил один из депутатов местного парламента.