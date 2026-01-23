В КНДР построили новую туристическую зону

КНДР завершила строительство новой туристической зоны в уезде Ёмбунчжин провинции Хамгён-Пукто на восточном побережье страны. Как сообщило в пятницу агентство ЦТАК, церемония открытия состоялась двумя днями ранее с участием руководящих кадров Трудовой партии Кореи и правительства.

В частности, построена гостиница "Хэян", способная разместить несколько сотен гостей. В отеле имеется кинотеатр, магазин, зал игровых автоматов и аквапарк, а также собственный морской пляж.

"В результате создана очередная база, позволяющая нашему народу сполна наслаждаться социалистической цивилизацией в зоне культурного досуга в приморском районе", - говорится в материале.

Премьер-министр КНДР Пак Тхэ Сон вместе с руководящими работниками и сотрудниками гостиницы "Хэян" перерезал красную ленту в честь завершения строительства.

КНДР в последние годы активно работает над развитием туризма, как внешнего, так и внутреннего. В июле 2025 года на восточном побережье страны открылся курорт Вонсан-Кальма, который посетили несколько групп туристов из России.