Туристы получили серьезные ожоги из-за нашествия медуз на популярном курорте

Российские туристы на Мальдивах получили серьезные ожоги после неожиданной встречи с медузами во время дайвинг-тура. Путешественники отправились в погружение, чтобы понаблюдать за тигровыми акулами, но их планы нарушили природные условия. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

© Московский Комсомолец

Из-за сильного волнения в месте погружения появилось огромное количество мелких медуз, которые начали массово жалить людей. Как рассказала одна из пострадавших изданию «База», видимые ожоги зажили за несколько дней, но их следы на коже оставались заметными около месяца.

Наиболее тяжелая реакция была у девушки, которой щупальца попали в область ключицы. У нее развилась острая аллергическая реакция с чиханием, кашлем, покраснением кожи и слезотечением. Из-за этого ей пришлось отказаться от дальнейших погружений.

Пострадавшую оперативно доставили к врачам, где ей вели лекарство. У части группы на местах укусов позже появились загадочные черные отметины. Туристы предполагают, что это могли быть микроскопические фрагменты щупалец, оставшиеся в коже и продолжавшие выделять токсин. Однако точная причина так и остается неизвестной.