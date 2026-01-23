Пробный безвиз для россиян сделал сделал короткие поездки в Китай еще доступнее

В 2025 году Шанхай посетили 385 тыс. туристов из России, что на 59% больше, чем годом раньше. А в декабре туда приехало почти 40 тыс. россиян – рост на 90%. Во многом это связано с тем, что с сентября в Китае начал действовать пробный безвиз для россиян, сообщает агентство «Синьхуа».

Как отмечают представители туристического бизнеса, экономические и туристические связи между Россией и Китаем и так были крепкими, а безвиз сделал поездки еще доступнее, особенно для тех, кто часто ездит в Китай на короткое время.

В целом же за 2025 год Шанхай принял около 9,36 млн иностранных туристов, что почти на 40% больше, чем годом ранее. Больше всего гостей приехало из Южной Кореи – около 909 тыс. человек, и их поток вырос более чем в 2 раза.

Как рассказывал ранее «ТурДом», приток гостей из России обеспечил основную часть роста туротрасли на китайском острове Хайнань. В 2025 году туда приехало более 500 тыс. россиян, что на 20% больше, чем годом ранее. При этом общее количество иностранных туристов выросло на 35% – до 1,5 млн человек. То есть каждый третий путешественник был из России