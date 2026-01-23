Турпоток на Кипр из России начал расти после многолетнего спада

Поток российских туристов на Кипр вырос в 2025 году в 1,5 раза по сравнению с 2024-м, несмотря на отсутствие прямых рейсов с Россией, сообщил ТАСС посол РФ Мурат Зязиков.

© tourdom.ru

В 2024 году туда съездили чуть больше 45 тыс. россиян, а в 2025-м уже почти 70 тыс. Оживление спроса произошло на фоне ужесточения визовых правил, связанных с планами вступления Кипра в Шенгенскую зону: для получения кипрской визы надо предоставить больше документов, и ждать ее теперь приходится дольше.

Кроме пляжного отдыха, россияне все чаще интересуются на Кипре спортивным, познавательным и даже религиозным туризмом, особенно паломническими поездками.

Впрочем, эти показатели далеки от рекордных доковидных цифр. В 2018 году Кипр посетило почти 782 тыс. российских граждан – больше, чем других иностранных туристов, за исключением Великобритании.

Турпоток из России растет не только на Кипр, но и в другие страны. Выезды за границу в 2025 году увеличились примерно на 14–15%. В числе самых популярных направлений традиционно лидирует Турция, затем идут Египет, Таиланд и Китай, куда особенно резко вырос поток после введения безвизового режима в сентябре 2025 года.