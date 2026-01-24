Рейсы из Нячанга и в Паттайю задерживаются на 7–14 часов

После того как 23 января один из самолетов авиакомпании AZUR air совершил незапланированную посадку в Китае, а другой задержался с вылетом из вьетнамского Фукуока на 12 часов, в расписании перевозчика наблюдаются сбои.

Значительно, на 14 часов, опаздывает рейс ZF 2504 из Нячанга (аэропорт Камрань) в Москву. Отдыхающие на вьетнамском курорте туристы беспокоятся из-за неопределенности с временем отправления.

«Изначально наш вылет был назначен на полдень 24 января, потом его перенесли на 16:45, и мы даже немного обрадовались, что отдых продлится», – поделилась одна из пассажирок.

Однако затем отправление снова отложили, теперь уже на 22:35. На онлайн-табло аэропорта Внуково время прибытия изменили с 6 утра на 19:55 25 января.

«Когда будет трансфер из отеля? Не придется ли ждать в терминале?» – переживают туристы.

Другой задержанный рейс – из Москвы в Паттайю – должен был вылететь 23 января в 21:15. Но отправление из Внуково перенесли на 6 часов – на 03:05 24 января.

«Борт, который должен был нас доставить в Таиланд, застрял на Фукуоке из-за погодных условий. Наверное, предоставят другой», – предполагают путешественники.

Согласно данным Flightradar24, в 04:30 пассажиров действительно повез в Таиланд резервный самолет, и опоздание составило 7 часов.

Изменение коснулось и маршрута Пермь – Камрань.

«Судя по онлайн-табло, наш вылет с 20:45 23 января переносили уже множество раз», – рассказал пассажир.

По информации аэропорта, самолет в итоге вылетел 24 января в 10:55, отклонившись от графика на 14 часов.

Еще меньше повезло туристам из Красноярска. По данным онлайн табло аэропорта Емельяново, рейс в Утапао (Паттайя) ZF 2871 перенесли на 20 часов – с 20:15 24 января на 15:50 25-го.