Летний отдых в Азии: как сэкономить при бронировании туров в январе

Спрос на летние туры в Азию в январе 2026 года вырос в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российские туристы активно бронируют отдых на полгода вперед, стремясь зафиксировать цены и сэкономить от 15 % до 40 %. Лидерами по раннему бронированию стали Вьетнам, Таиланд, Индонезия и Китай, а также набирают популярность Малайзия и Филиппины, сообщает Ассоциация туристов РФ.

Чартеры и цены: откуда лететь и какое направление самое доступное

Летние туры в Таиланд и Вьетнам доступны как на регулярных, так и на чартерных рейсах от крупных туроператоров. Например, на Пхукет прямые рейсы запланированы из восьми российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. В Нячанг (Вьетнам) чартеры будут выполняться еще из большего числа городов, в том числе из Перми, Самары, Уфы и Омска.

Следом по спросу идет Индонезия, где объемы раннего бронирования на лето выросли примерно на четверть по сравнению с прошлым годом. Туристы выбирают отели всех категорий, при этом особой популярностью пользуются премиальные варианты в Таиланде, где летние скидки могут доходить до 50 %.

Согласно текущим данным, самыми доступными направлениями на лето 2026 года являются Таиланд и китайский остров Хайнань. Отдых во Вьетнаме, Индонезии, на Филиппинах и в Малайзии обойдется дороже.

Самые доступные направления

Наиболее выгодные предложения для летнего отдыха по системе «пять звезд» в Азии сконцентрированы на острове Хайнань в Китае и на тайском Пхукете. При раннем бронировании летнего тура на двоих с проживанием на 10 ночей и завтраками бюджет может составить около 150 тысяч рублей.

На Хайнане цены на такие туры начинаются от 145,9 тысяч рублей при вылете в июле и от 146,9 тысяч рублей при вылете в начале июня.

На Пхукете предложения находятся в чуть более высоком ценовом сегменте: от 182,7 тысяч рублей за ранний заезд, от 195,3 тысяч рублей на даты в первой декаде июня и от 211,8 тысяч рублей на тур с вылетом в августе.

Средний ценовой сегмент: Вьетнам и Индонезия

Летний отдых в премиальных отелях Вьетнама и Индонезии требует более высокого бюджета. Минимальная стоимость тура на двоих с проживанием на 10 ночей и завтраками начинается от 214 тысяч рублей.

Во Вьетнаме (Нячанг) раннее бронирование позволяет найти предложения от 213,1 тысячи рублей при вылете в июне. На более продолжительные 12 ночей в июле стоимость начинается от 243,6 тысячи рублей, а в августе – от 281,5 тысячи рублей.

На индонезийском острове Бали ценовой диапазон летних туров ещё шире. При бронировании на лето 2026 года можно найти варианты от 257,2 тысячи рублей с вылетом в конце августа. В середине лета цены начинаются от 270,2 тысячи рублей, а на ранние июньские даты – от 303 тысяч рублей.

Премиум-класс: Малайзия и Филиппины

Летний отдых в Малайзии и на Филиппинах традиционно относится к премиальному сегменту. Бюджет на тур для двоих с перелетом из Москвы, проживанием на 10 ночей и завтраками начинается от 250 тысяч рублей.

В Малайзии (остров Лангкави) раннее бронирование на июнь позволяет найти предложения от 249 тысяч рублей. На более популярные даты в середине лета стоимость возрастает – например, в июле цены начинаются от 378,5 тысяч рублей.

На Филиппинах (остров Боракай) летний отдых также требует значительных вложений. При бронировании на конец августа минимальная стоимость тура составляет от 380,5 тысяч рублей.

Напомним, туры с прямыми рейсами из Владивостока в конце апреля – начале мая появились в продаже. Например, 10 дней в Нячанге с 30 апреля, включая перелет, проживание в трехзвездочном отеле, трансфер и страховку, обойдутся примерно в 74 тысячи рублей с человека. В Дананг можно улететь 26 апреля на 11 дней за 79 тысяч рублей. На тайский Пхукет – с 1 мая на 12 дней за 70 тысяч, а в Паттайю – с 28 апреля: 6 ночей стоят от 70 тысяч, 11 ночей – от 120 тысяч. На китайский Хайнань вылет 29 апреля предлагается по схожей схеме: 6 ночей от 70 тысяч рублей или 11 ночей от 122 тысяч.