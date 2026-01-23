Поток российских туристов в Шанхай увеличился в 2025 году

Китайский мегаполис за этот период посетили 385 тысяч путешественников. Показатель сравнивался с данными, полученными за 2024-й.

Агентство «Синьхуа» приводит информацию со ссылкой городское управление культуры и туризма. Увеличение числа поездок связывают с вводом в Китае в сентябре прошлого года безвизового режима для россиян с обычными загранпаспортами.

В публикации говорится, что Шанхай в прошлом году посетили 9,36 млн иностранных туристов, что превышает показатели 2024-го почти на 40%. Наибольший турпоток зафиксирован из Южной Кореи — свыше 909 тысяч посещений.