Тревел-блогерша описала жизнь американцев

Российская тревел-блогерша Марина Ершова отправилась в путешествие по США и узнала, почему местные жители не надеются на пенсионные выплаты. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, американцы относятся к инвестициям «как к чистке зубов». Основы инвестирования они начинают проходить еще в школе. Детям рассказывают, что такое акции, проценты, долгосрочные вложения и почему лежащие под матрасом деньги — не безопасные сбережения.

«Тут никто не ждет пенсию как манну небесную. Все прекрасно понимают: если сам о себе не позаботишься, — государство посочувствует и пойдет дальше», — такими словами Ершова описала отношение к пенсионному страхованию в Штатах.

Россиянка отметила, что ее соотечественники боятся банков и фондов и не хотят разбираться в их устройстве. При этом в Америке деньги и их заработок не становятся источниками паники.

«Так что нет, американцы не умнее, их просто раньше перестали пугать. А нас — до сих пор пугают. В этом вся разница», — заключила путешественница.

