На Кипре выросло число российских туристов

Мурат Зязиков отметил, что в 2024 году Кипр посетили свыше 45 тыс. россиян, тогда как в 2025 этот показатель приблизился к 70 тыс.

На Кипре, даже в условиях отсутствия прямого авиасообщения с Россией, наблюдается заметная тенденция роста числа туристов из РФ. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС посол Российской Федерации в Республике Кипр Мурат Зязиков.

"Навязываемые властями Евросоюза барьеры в виде санкционного давления на Москву и отсутствия прямого авиасообщения у стран европейского сообщества с РФ по определению неспособны вбить клин в отношения народов России и Кипра. Средиземноморский остров продолжает пользоваться устойчивым и, более того, растущим спросом со стороны российских туристов. Мы воочию наблюдаем неуклонный рост числа посещающих Кипр россиян, при этом туристический поток с каждым годом только увеличивается", - отметил глава дипмиссии РФ в Никосии.

По словам Зязикова, в 2024 году Кипр посетили свыше 45 тыс. российских туристов, тогда как в 2025-м этот показатель приблизился к 70 тыс., что на 55% больше.

"Это наглядно подтверждает, что никакие ограничительные меры и бюрократические ухищрения не способны разрушить искреннюю любовь россиян к традиционно дружественному народу острова Афродиты", - заявил российский посол.

При этом он подчеркнул, что тех россиян, которые запланировали поездки на Кипр с целью отдыха, не отпугивает перспектива возникновения новых визовых механизмов, которые могут быть введены в связи с планами острова присоединиться к шенгенскому соглашению.

"Граждане России уверенно ориентируются в меняющихся условиях и продолжают путешествовать по проверенным временем направлениям, среди которых Кипр занимает особое место. Здесь гостей из России искренне рады видеть, поскольку киприоты с уважением и теплом относятся к русскому языку, культуре и традициям, поддерживают тесные межчеловеческие контакты, участвуют в наших многочисленных культурных, памятных, образовательных мероприятиях, на что россияне неизменно отвечают взаимностью", - отметил Зязиков.

Он добавил, что в последнее время со стороны российских граждан наблюдается все более активный запрос на самые разнообразные виды отдыха. В их числе не только привычный рекреационный, но также спортивный, познавательный и религиозный туризм с учетом того, что верующие в нашей стране проявляют все больший интерес к возобновлению паломнических поездок.

"И Кипр на этой карте является одним из важных направлений", - подчеркнул российский посол.

Зязиков отметил стремление народов двух стран к укреплению братских связей, которые на протяжении многих веков неуклонно развивались и становились только прочнее. Российский посол напомнил, что в минувшем году отмечалось 65-летие установления дипломатических отношений между Москвой и Никосией, подчеркнув, что Советский Союз стал одним из первых государств, которые в 1960 году признали независимость Кипра и открыли на острове свои дипломатические миссии.