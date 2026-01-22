Туроператоры Европы ждут отмены санкций, чтобы продавать туры в Россию

В странах Европы за последние несколько лет сформировался отложенный спрос на Россию, а туроператоры с нетерпением ждут отмены санкций, чтобы можно было снова формировать туры и отправлять группы в нашу страну. Об этом TourDom.ru рассказал руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович, посетивший накануне крупнейшую в регионе туристическую выставку Futur 2026 в Мадриде.

© tourdom.ru

«Я пообщался со многим турператорами, с которыми работал раньше, они говорят следующее: спрос большой. Пандемия и время СВО его только подогревали и подогревают. Как только снимут санкции, западные компании начнут формировать туры, с большим удовольствием будут продвигать Россию. К кому бы из туроператоров я ни подходил – испанских, немецких, французских, они все говорили: “О, Сергей, как давно мы тебя не видели. Мы снова хотим продавать Россию”. Потому что это был для них топ-продукт. Они не только хорошо продавали, но и с достаточно большой маржой», – рассказал Сергей Войтович.

Так как он не посещал выставку 4 года, важно было понять, что происходит:

«Будут ли мне плевать в спину, говорить, какие вы все нехорошие. Нет – ровно обратная реакция».

Сергей Войтович, по его словам, оказался единственным представителем России на Futur 2026. После 2022 года отечественным туроператорам запрещено выставлять свои стенды на выставках в странах ЕС и продвигать туры. Зато в Мадриде широко был представлен Иран, который попал под западные санкции гораздо раньше, чем наша страна, и Палестина:

«Стенд метров 70–100, десяток компаний, разные направления».

Санкции ЕС ударили не только по России, но и по европейским туроператорам: начиная с сентября прошлого года, когда вступил в силу 19-й пакет, они не могут формировать туры в нашу страну. И это сильно отличается от политики России, которая значительно упростила въезд в том числе и для граждан стран Евросоюза.

Правда, как ранее комментировали туроператоры, визовых послаблений недостаточно для роста въездного туризма.

Как сказал гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин, иностранцев отпугивает существенный рост цен на турпакеты – до 40% в долларах или евро, укрепление рубля, удорожание гостиниц и транспортных услуг. Больно бьют по спросу на поездки в Россию и периодически вводимые в наших аэропортах планы «Ковер». Как следствие, въездной поток в прошлом году замедлился.

Ранее мы написали, что туроператоры призвали наказать иностранцев, нелегально принимающих своих соотечественников в России.