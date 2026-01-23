Мэр Патонга поучаствовал в уборке заваленного водорослями пляжа

На пляже Патонг на Пхукете местные службы проводят уборку морских водорослей, которые прибило к берегу. Проверить качество работы пришел сам мэр муниципалитета Патонг, пишет khaophuket.com.

© tourdom.ru

Растительность собирают, чтобы предотвратить появление неприятного запаха и сохранить чистоту береговой линии для туристов. Власти отмечают, что водоросли – естественное явление и не представляют опасности для отдыхающих, но они создают неблагоприятное впечатление у гостей, поэтому коммунальные работники регулярно проводят уборку.

Патонг – один из самых известных курортов на острове Пхукет, который знаменит прежде всего своим песчаным пляжем протяженностью около 3 км. Кроме того, здесь сосредоточено множество баров, ночных клубов, ресторанов и площадок для шоу.

Ранее «ТурДом» рассказывал, что российские туристы жаловались на состояние пляжей Кхем и Сао. В Департаменте сельского хозяйства и окружающей среды Фукуока тогда поясняли, что вынос водяного гиацинта с материка – повторяющееся сезонное явление. Он попадает в море из рек и каналов, а затем выбрасывается на берег во время приливов, особенно после сезона дождей и наводнений.