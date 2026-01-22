Калининградским туристам пообещали прямой рейс в Дубай

Калининград и Дубай могут быть связаны регулярным авиасообщением. Этот вопрос находится в активной проработке региональных властей, заявил руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Александр Калькута.

По его словам, с российской и эмиратской стороной уже ведутся конкретные переговоры для организации прямого рейса. Сейчас из региона есть лишь два международных маршрута – в Минск и Шарм-эль-Шейх, поэтому новый станет значимым шагом. Александр Калькута подчеркнул, что качественное авиасообщение необходимо как для жителей области, так и для привлечения в регион иностранных путешественников.

Как прогнозируют в агентстве, реализация этого проекта даст мощный импульс для развития туристической индустрии. В настоящее время ее рост в основном обеспечивается за счет внутреннего рынка. Приход туристов из государств Персидского залива может кардинально изменить ситуацию.

Кроме того, появление гостей из этого региона способно стимулировать не только туризм, но и инвестиционную активность в целом. Для потенциальных инвесторов, в том числе из арабских стран, крайне важна возможность лично посетить регион, чтобы оценить его экономический потенциал и перспективы для сотрудничества.