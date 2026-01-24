Где и как отдыхают звезды в отпуске: от гор Эквадора до морозного Якутска

Музыкальные звезды - люди необычные. Для них (в отличие от большинства из нас) середина января как раз любимое время отдыха. По той причине, что в новогодние праздники они трудятся на корпоративах даже круче и чаще, чем Деды Морозы со Снегурочками. Да и летом вечно заняты турами по курортным городам или престижным open air, которых в России становится все больше. От многолюдных и глобальных вроде "Таврида. АРТ" до уютных и культовых типа "Былинного берега" или "Летчик фестиваля".

Да, кто-то называет это "чесом", но, точнее сказать, это просто максимальная востребованность успешных и нужных людей. Так же, как бывает, наверное, и в любой другой профессии...

Ну а сейчас звездам - раздолье!

Полуторамесячная пора корпоративов завершена, повышенные гонорары заработаны, можно вернуться к семьям, которые в недели новогодней концертной горячки своих знаменитых родственников почти не видели. А заодно и уехать куда подальше, чтобы наконец-то побыть самими собой! Пока и папарацци, и ушлые блогеры, и фанаты с просьбой о селфи остаются далеко.

Какой отдых, пляжный или снежный, в океане, на горных лыжах или на ближайшем московском катке, выбрали звезды для своих первых каникул в 2026 году? Чем удивили или отличились? Расскажет и покажет теперь "Российская газета".

Полина Гагарина. Путешествие в Стамбул, затем гонки на лыжах в Москве

На Рождество Полина Гагарина отправилась в Стамбул. Успела дать концерт в отеле, попробовала блюда турецкой кухни, а потом вдоволь погуляла по улицам и площадям. Благо снега в Стамбуле нет, а с простой прической - волосами, собранными в хвостик, в чуть затемненных очках и спортивной бордовой курточке ее никто и не узнавал.

А потом артистка вернулась домой, где у нее была другая цель - "объездить все классные катки Москвы". Покаталась с детьми, например, в "Лужниках".

Объявила заодно свой новый девиз: "Если маме весело, значит, весело всем!" После чего дочка и сын отправились с Полиной Гагариной уже кататься наперегонки по лесу на лыжах. Да так хорошо и быстро, что никакие папарацци бы не угнались! Да и не было их поблизости в недавние лютые морозы... А хорошим артистам всегда, как говорится, все хоть бы хны!

Сергей Лазарев. Дубай, а потом вверх по горам Эквадора

Начало отпуска Сергей Лазарев провел в Дубае с сыном и дочерью - вместе грелись на солнышке.

А потом певец отправился уже без семьи в экзотический и далекий Эквадор. Он вообще любит страны, куда обычно другие ехать не решаются. До этого изучал путеводители, закупался разговорниками. Вычитал, что какая-то там "жуткая криминогенная атмосфера" и что "особенно стоит опасаться воров-карманников".

Затем вышел на улицы Кито и сам стал свидетелем преступления. "Дядька заметил, что карманник спер у него кошелек. Схватил его и закричал:

"Полиция!" Пришла полиция, дала ему (карманнику. - Прим. "РГ") пендель и отпустила!" - с юмором рассказал об этом Лазарев в соцсетях.

Потом продолжил путешествия, несмотря на трудности.

"Уже дышится тяжело, одышка, когда говоришь много и долго", - рассказал он про Кито. Но добавил, что "это только начало, 2500 метров над уровнем моря".

А дальше его "ждут подъемы еще выше"…

Ну и что - многие же помнят, как недавно Сергей взмывал над сценой на летающей платформе на премии "Муз-ТВ. Легенда"?! И попутно пел "Если бы я мог".

Значит, и на высоте 3000 метров над уровнем моря наверняка сможет чем-то интересным заняться!

Баста. Остров Пхукет: и в океане поплавал, и для тайцев спел

Успешный рэпер, а теперь еще и блогер отправился на каникулы со своей женой Еленой Вакуленко-Пинской. Погулял по городу, полюбовался его диковинными машинами и микроавтобусами. Однажды водитель, признав в пассажирах русских, даже включил в динамиках песню Мари Краймбрери "Мне очень хочется жить".

Конечно, загорал на пляже, успел поплавать в море (ну а кто бы с Дона не успел?!), распробовать местные фрукты, диковинные для России. Например, папайю.

В свободные вечера катался по городу Пхукет (названному в честь острова, на котором находится) на местном автобусе, который называется "Тук-тук", пробовал еду в уличных заведениях и удивлялся тому, как много грязи на дорогах.

По привычке ходил в тренажерный зал. Но климат на острове влажный, поэтому тренироваться, повышая нагрузки, здесь непросто...

Но, как обычно, еще больше Баста трудился. Дал три концерта, один из которых совместно с Гуфом. В другой вечер представил свой новый электронный проект Gorilla Zippo, где проявляет себя не чтением рэпа, а как диджей и знаток рейва и модной танцевальной музыки. Играл сразу два альбома, вышедших недавно, - "Пламя" и "Пепел". Зрителей было очень много.

То ли тайцы так полюбили музыку Басты, то ли столько русских сразу приехало в эту страну. В одном из треков рэпер громко прочитал под биты свой давний девиз: "Борьба, качалка, бокс". И зал CLC Come Lеo Come дружно вторил ему на русском. Как говорится, не зря съездил отдохнуть.

Дима Билан. Мальдивские острова и иглоукалывание

А этот артист предпочел только море, солнце, пляж и восстановительные процедуры. Ходил на массаж к специалистам по иглоукалыванию и, по его словам, стал чувствовать себя обновленным и отдохнувшим.

Однажды Билан неожиданно для себя спас заморскую белую птицу. Лежал в бассейне, думая о своем, когда она вдруг вывалилась к нему из соседнего леса и спряталась за бортиком не в силах лететь. Певец не поленился, вылез из воды, не испугался и взял ее в руки. Заметил, что перья и хвост птички будто склеены, и значит, взлететь ей не удастся. Вызвал за свои деньги местную службу спасения и поехал с врачами в ветеринарную клинику. Там пострадавшую промыли, прочистили: выяснилось, что кто-то склеил ей перья и хвост жевательной резинкой. И только когда все было в порядке, певец вернулся обратно в отель...

Да, есть люди, которые и во время самого спокойного пляжного отдыха никогда не скучают.

Павел Воля. Поехал в отпуск в Якутск - кататься на санях и забивать гвозди замерзшим бананом

Один из самых веселых российских телеведущих и юмористов отдыхал так, что другие, может быть, заплакали бы. Ну а ведущий воскресной программы "Шоу Воли" на ТНТ, наоборот, только радовался.

Начал Павел каникулы в Якутске. По его словам, потому что сын Роберт захотел посмотреть. Речи о том, чтобы есть лапшу на лютом холоде, тогда не шло. Но, конечно, попробовали. Все-таки 48 градусов - когда еще так повезет?!

Оказалось, что это в Якутске народный аттракцион. Надо было соревноваться, кто сумеет быстрее разгрызть лапшу быстрого приготовления на отдыхе в лесу. Пусть и при помощи обычной пластмассовой вилки!

И на собачьих упряжках погонялись. И побывали в Музее вечной мерзлоты, где выставлены скульптуры изо льда. Увидели и экспозицию по якутским народным сказкам и с ледяной горки покатались.

"Сын об этом полгода мечтал", - рассказал Павел Воля, когда к вечеру на улице было уже минус 49.

А местные водители пока объясняли, что машину глушить на ночь нельзя. А то утром уже не заведешься...

Побывали отец с сыном и в Институте вечной мерзлоты, и в уникальном гараже, оборудованном баками с водой, благодаря чему машины на ночь сильно не промерзают (из физики известно, что вода, когда превращается в лед, выделяет и немного тепла). Попробовали свои силы и в местной мастерской по изготовлению сувениров из бивней мамонтов (которые сохранились в вечной мерзлоте Якутии).

Сыграли на местном инструменте хомусе. Подивились сортам рыбы для строганины на местном уличном рынке...

Но надолго в Якутске Павел Воля все-таки не задержался. Улетел в жаркий Дубай. Впрочем, причина была "уважительной" - его первый в сезоне стендап-концерт. Причем сразу в Дубайской опере.