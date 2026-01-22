Российские туристы потеряли почти день отпуска в Дубае из-за задержки рейса

Lenta.ru

Российские туристы потеряли почти день отпуска в Дубае из-за задержки рейса авиакомпании FlyDubai. Об этом сообщает «Волжский.ру».

Уточняется, что борт должен был вылететь из аэропорта Волгограда, однако на фоне ограничения полетов он был перенесен на 17 часов. Теперь лайнер отправится в 17:00 по местному времени 22 января.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines отменила рейс из Москвы в Стамбул уже после объявления посадки в самолет. Airbus A330 должен был вылететь из столичного аэропорта Внуково 20 января в 02:05.