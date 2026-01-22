Турпоток из России в Шанхай вырос на 59% в 2025 году

Туристический поток из России в китайский город Шанхай в прошлом году вырос на 59%. Как сообщило агентство Xinhua, порядка 385 тыс. россиян посетили в 2025 году этот восточный мегаполис.

Резкому увеличению турпотока способствовала отмена визового режима в сентябре 2025 года. Только в прошлом месяце в Шанхай приехали около 40 тыс. российских туристов, что почти в два раза больше по сравнению с декабрем 2024 года.

Безвизовый режим для граждан РФ, отправляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября 2025 года. Он позволил гражданам России с обычным загранпаспортом посещать Китай сроком до 30 суток с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей или обмена визитами. Такой режим действует до 14 сентября 2026 года.

1 декабря 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда в РФ граждан Китая. Они также получили право на въезд в Россию без оформления визы, если они отправляются в страну с туристическими или деловыми целями не более чем на 30 дней.