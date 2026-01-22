Продажи туров по России затормозили на фоне бума бронирований за границу

Первая рабочая неделя 2026 года показала уверенный рост спроса на зарубежные туры, который, однако, обнажил кризис внутреннего направления. По данным крупных онлайн-агентств, продажи на некоторые направления взлетели. Level.Travel сообщает о росте общего объема бронирований с 12 по 19 января на 17%, а Travelata фиксирует средний рост спроса в январе на 20 процентных пунктов. Основными драйверами стали Египет, Турция, ОАЭ и взрывной рост Вьетнама – спрос на него в Level.Travel вырос в 7 раз. В первую пятерку популярных направлений после праздников вернулся Таиланд.

Подтверждает активный старт продаж и управляющий директор «Слетать.ру» Любовь Воронина:

«Видим хорошие продажи практически с первых дней января. Но, конечно, со второй половины месяца они наиболее активны. Мне кажется, рост в 2 раза к декабрю».

По ее словам, клиенты делятся на две категории: те, кто бронирует лето по ранним предложениям (Россия, Турция), и те, кто покупает зимние направления на ближайшие даты – Вьетнам, Китай, Таиланд и ОАЭ.

Однако параллельно с этим фиксируется небольшое падение спроса на туры по России в сравнении с зарубежными направлениями. Если, по данным «Слетать.ру», общий спрос по бронированиям в январе превышает прошлогодний уровень на 16%, то на зарубежные направления – на 31,1%. Директор управления турпродуктом Travelata Владимир Калинин связывает замедление интереса к России с новым законодательным требованием, вступившим в силу 1 сентября прошлого года. Теперь агрегаторы обязаны показывать только объекты размещения, прошедшие официальную классификацию и внесенные в реестр, что временно сократило видимость многих предложений.

В результате, как отмечают в Level.Travel, Россия выбыла из топ-5 самых популярных направлений для бронирования после новогодних праздников.

Важным трендом января стал бум раннего бронирования на лето. Travelata сообщает о росте спроса на такие предложения на 170% к январю прошлого года. В Level.Travel отмечают увеличение глубины бронирования. Туры в Турцию, например, заказывают в среднем за 103 дня до вылета.

Интересно, что общий рост продаж на крупных платформах не всегда ощущается в сегменте малого бизнеса. Представители небольших турагентств отмечают, что клиенты часто обращаются за бесплатными консультациями, но конечное бронирование, вероятно, делают самостоятельно на сайтах крупных операторов или агрегаторов.

