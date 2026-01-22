Туристам рекомендовали повременить с поездками в Иран

Министерство иностранных дел рекомендует нашим гражданам временно отложить поездки в Иран до полной нормализации обстановки в стране. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По её словам, россиянам, которые уже находятся в Иране, следует соблюдать меры предосторожности. В МИД призвали не вести фото- и видеосъёмку военных и правительственных объектов, а также строго выполнять требования местных правоохранительных органов.

Массовые беспорядки в Иране начались в декабре прошлого года на фоне девальвации национальной валюты и роста цен. Позднее протесты приобрели политический характер. Власти страны возложили ответственность за происходящее на внешнее вмешательство. По данным СМИ, в ходе беспорядков были задержаны тысячи человек.