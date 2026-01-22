Разворотный рейс на Пхукет отложили на 12 часов

Пассажиры рейса N4 3487 на полсуток позже отправились на Пхукет из Казани. О корректировках в расписании в редакцию TourDom.ru сообщил турагент: «Первоначально вылет был в 22:00, но перенесли на 02:50, потом на 09:50, 10:30, 10:50…»

Как утверждают другие туристы, о первом изменении времени им стало известно заблаговременно, поэтому они прибыли в аэропорт имени Габдуллы Тукая, ориентируясь на вылет ближе к 3 часам ночи: «Уже из чистой зоны звонили: на горячей линии сказали, что причина задержки – несвоевременное прибытие борта». Редакция TourDom.ru отправила запрос в Nordwind Airlines, но на момент публикации новости ответа не поступило.

Рейс вылетел в Таиланд в 10:39. Судя по данным Flightradar, его выполняет Airbus A330, который прибыл в Казань маршрутом из Камрани ночью. Действительно, он опоздал на 4,5 часа.

Из-за этой задержки серьезно сместился и обратный вылет с Пхукета в Татарстан. Как заверили туристы, туроператор предупредил их заблаговременно и продлил проживание до 21:00. Рейс N4 5488 планируют отправить из Таиланда в 21:45 по местному времени. В Казань он прибудет рано утром.

