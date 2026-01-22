В Турции курящим туристам придется менять привычки

Российским туристам-курильщикам, которые привыкли к тому, что в Турции можно дымить где угодно, придется смириться с тем, что эта страна тоже идет по пути ужесточения законодательства. Министр здравоохранения Кемал Мемишоглу объявил о подготовке нового закона, который сократит количество зон для курения в общественных местах. Это значит, что привычные уголки с курильщиками на улицах, в кафе и на пляжах будут постепенно исчезать, а реклама и все материалы, связанные с табаком, тоже попадут под ограничения.

© tourdom.ru

Министр подчеркнул, что цель закона не в том, чтобы кого-то наказывать. Его задача – оградить некурящих от дыма и переломить общественное мнение о курении как о чем-то естественном и привычном.

Такой подход к ограничению курения уже действует во многих странах мира. Например, в Великобритании, Германии, Франции и Италии курение запрещено в ресторанах, барах, офисах, школах, больницах и транспорте, а нарушение карается штрафами от 50 до нескольких сотен евро. В Японии курение в общественных местах также строго регулируется, и за несоблюдение правил штраф может достигать 500 долларов, а в Сингапуре и некоторых штатах США нарушителям грозит не только штраф, но и общественные работы. В России курение в общественных местах тоже под запретом. Нарушение карается штрафами: для физических лиц – от 500 до 1500 руб., для должностных лиц – до 30 тыс. руб., для юридических лиц – до 100 тыс. руб.