Тревел-блогерша испытала культурный шок при виде придорожной уборной в США

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала туалеты у дорог в США словами «это что сейчас было?». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе Дзен.

Она отметила, что у нее случился культурный шок при виде обычной придорожной уборной в Америке. По ее словам, это была остановка с небольшим кафе. Зайдя в туалет, россиянка поразилась чистоте.

«Бумаги — море. Не "один рулон на смену", а как будто ее здесь выдают из гуманитарных соображений. Раковины, мыло, сушилки — все работает. И вишенка на торте: горячая вода», — написала автор блога. Она добавила, что рядом с уборной находились столы с лавками, где люди могли посидеть и выпить кофе, а также зеленая зона.

Ершова подчеркнула, что в США чистый и оборудованный придорожный туалет — часть нормальной жизни, а не «испытание на выносливость». Ни один американец не шарахается от него, как от проклятого места, заключила россиянка.

Ранее тревел-блогер из России рассказал о самых странных законах в штате Северная Каролина, США. В частности, там запрещено «фальшиво» объявлять свадьбу и играть в бинго дольше пяти часов.